Royaume-Uni : Agressions à Birmingham: un homme de 27 ans arrêté

Un individu, soupçonné d’être l’auteur de plusieurs agressions au couteau qui ont fait un mort et deux blessés dans la deuxième ville du Royaume-Uni, a été arrêté.

«Nous avons arrêté un homme soupçonné de meurtre et de sept tentatives de meurtre pour une série d’attaques au couteau à Birmingham», a annoncé la police du comté des West Midlands. Les victimes semblent avoir été visées «au hasard», selon la police.

Un homme de 23 ans est décédé après avoir été poignardé, tandis qu’un autre homme et une femme, âgés de 19 et 32 ans, ont été grièvement blessés par arme blanche et restent à l’hôpital dans un état critique. Cinq autres personnes, âgées de 23 à 33 ans, ont été moins gravement blessées.