France : Agressions et viols: la parole se libère dans le porno amateur

Les témoignages de femmes, des actrices à la carrière éclair qui décrivent des agressions sexuelles et des viols, se multiplient depuis l’ouverture récente d’une enquête visant l’un des sites phares du porno dit «amateur» français.

Y aura-t-il un #metoo du porno ? Estelle* avait 22 ans quand elle s’est lancée. Elle travaillait dans le commerce, mais rêvait de «devenir une grande actrice» pour Dorcel, la référence en France. Éconduite, elle a tourné une vingtaine de vidéos pour des petites productions, certaines diffusées sur le site Jacquie et Michel visé depuis cet été par une enquête pour «viols» et «proxénétisme» à Paris.

Estelle a quitté ce milieu, traumatisée après un tournage. «Il y avait de l’anal» pendant plusieurs jours malgré les fortes douleurs, mais le réalisateur persiste et lui répond «on va tester», raconte la jeune femme de 25 ans à l’AFP. «Elle pleure juste parce qu’elle n’a pas l’habitude. Arrête de pleurer, c’est pas vendeur. Souris!», exige-t-il. «On m’a forcée», dit la jeune femme qui a touché 250 euros pour cette scène diffusée sur Internet.

La douleur ne diminue pas. A l’hôpital, le diagnostic tombe: fissure anale et herpès. «On m’a fait tourner sans capote avec un mec qui falsifiait ses tests», dit-elle en colère. Des tests censés être la preuve que les acteurs ou actrices n’ont pas de maladies sexuellement transmissibles.

Marion Lew, 32 ans, est dans le milieu depuis un an. Peu de temps après ses débuts, elle a vu le caméraman subitement arriver dans la scène: «Il m’a fait une éjaculation faciale sans me prévenir». Les témoignages se ressemblent: une actrice qui, saoule, voit surgir le réalisateur pour une fellation ; une autre qui découvre quand le tournage commence qu’elle n’aura pas un mais plusieurs partenaires, etc.