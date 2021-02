Ainsi en 2020, elle a constaté 12 événements de discrimination ­LGBTI+, avec 9 plaintes enregistrées et 8 auteurs dénoncés. Dans la grande majorité des cas, il s’agissait de violences verbales. Plus largement, il y a eu 58 événements de discrimination (dont 35 à caractère racial), pour 34 plaintes et 39 auteurs dénoncés. Si les victimes sont majoritairement des femmes (61%), les auteurs sont le plus souvent des hommes (79%). Mais pour l’heure, les données ne sont pas assez fournies pour établir un profil type de ces derniers. «C’est pour ça qu’il est important que les victimes s’annoncent, au poste ou par téléphone. À terme, nous pourrions ainsi renforcer la présence policière dans les lieux problématiques, pour que l’espace public soit sûr pour toutes et tous», explique le commandant de la police, Philippe Allain.