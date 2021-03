Pierre Ménès ne s’est pas prononcé sur l’affaire, «surtout si c’est pour m’accuser de conneries et de merde», dit-il.

Canal+ était accusée lundi d’avoir censuré un documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif pour protéger son chroniqueur vedette Pierre Ménès, les passages le mettant en cause dans deux affaires d’agressions sexuelles ayant été coupés de la version finale, selon le site Les jours. Contactée par l’AFP, la chaîne s’est refusée à tout commentaire.

Diffusé dimanche sur Canal+, le documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», de Marie Portolano, ancienne journaliste maison en partance pour M6, retrace plus de 40 ans de lutte pour la parité dans ce secteur très masculin, entre regards condescendants, remarques sur le physique voire harcèlement.

«Dans la version initiale» du documentaire, Marie Portolano montre ces images «à Isabelle Moreau sur une tablette, qui, les revoyant, fond en larmes». Une séquence coupée à «la demande de la direction des sports de Canal+», affirme le site. De même, celles où Marie Portolano confronte Pierre Ménès aux larmes d’Isabelle Moreau et à sa propre agression, auraient été supprimées, comme toutes les interventions de journalistes masculins.

Réagissant auprès des Jours, Pierre Ménès a déclaré: «Moi, si ma direction n’a rien à dire, je n’ai rien à dire non plus. Surtout si c’est pour m’accuser de conneries et de merde».