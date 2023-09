Russell Brand accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes

La police londonienne a déclaré, lundi, avoir reçu «un certain nombre d’accusations» d’agression sexuelle concernant l’acteur britannique Russell Brand, depuis que plusieurs femmes l’ont accusé de viol et d’agressions sexuelles, dans une enquête publiée mi-septembre. Ces accusations portent sur des faits «non récents», a précisé la police, qui ajoute poursuivre son enquête et qu’aucune arrestation n’a pour l’instant eu lieu.