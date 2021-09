Gymnastique : Agressions sexuelles: Simone Biles et ses pairs montent au créneau

Plusieurs gymnastes américaines, dont Simone Biles, ont dénoncé l’inaction des autorités compétentes pour empêcher les agressions sexuelles commises par Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis.

Getty Images via AFP

Simone Biles et d’autres gymnastes américaines ont témoigné devant une commission du Sénat chargée de se pencher sur les «ratés» de l'enquête visant Larry Nassar.

Les gymnastes américaines Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman ont violemment dénoncé l'inaction des autorités sportives et de la police fédérale pour empêcher les agressions sexuelles commises par l'ex-médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar, sur de jeunes athlètes pendant deux décennies.

«On nous a laissé tomber et on nous doit des explications», a déclaré, la voix brisée par l'émotion, Simone Biles, 24 ans, devant une commission du Sénat chargée de se pencher sur les «ratés» de l'enquête.

Larry Nassar, 58 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été condamné à plusieurs lourdes sentences en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises au sein de la fédération de gymnastique, à l'université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique à Lansing où il travaillait.