Etats-Unis: Agressions sexuelles: une Eglise protestante fait de la prévention

États-Unis : Agressions sexuelles: une Église protestante fait de la prévention

Des milliers de fidèles de la principale Église protestante américaine ont approuvé mardi, en plein scandale d’agressions sexuelles, la mise en place d’outils pour lutter contre ce fléau.

Plus de 8000 fidèles de cette Église qui en compte plus de quinze millions, surtout dans le sud des États-Unis, sont rassemblés pour leur assemblée annuelle à Anaheim, en Californie, et la plupart ont soutenu ces deux propositions, selon plusieurs médias américains dont le quotidien «Houston Chronicle».