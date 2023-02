Saint-Gall : Agriculteur condamné pour avoir voulu vendre une vache malade

Un examen a révélé que le ruminant souffrait d’une inflammation purulente de la colonne vertébrale, ce qui l’empêchait de marcher. De plus, un clou était fiché depuis longtemps dans l’un des estomacs, ce qui a provoqué un abcès et des adhérences. L’agriculteur aurait été au courant de l’état de santé de l’animal, car il avait consulté un vétérinaire auparavant. Selon le ministère public, le paysan a prolongé inutilement les souffrances de la bête en n’ayant pas agi en conséquence à la suite du diagnostic du vétérinaire. Il n’aurait pas dû non plus faire ce trajet vers le marché.