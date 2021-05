Suisse : Agriculture: le Covid booste la cote des produits locaux

Selon une étude publiée vendredi par l’OFAG, un tiers des consommateurs suisses ont changé leurs habitudes d’achat depuis le début de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie de Covid, les consommateurs suisses font plus attention à la provenance des produits, en privilégiant notamment la production locale, comme ici au marché fermier Gallay, à Cartigny (GE). Photo d’illustration/Lucien FORTUNATI

La cote de popularité de l’agriculture suisse est au beau fixe. Pas moins de 93% des consommateurs suisses disent acheter autant que possible des produits non importés, révèle une étude publiée vendredi par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Mieux: un tiers des sondés affirment avoir changé leurs habitudes d’achat depuis le début de la pandémie de Covid-19 et parmi eux, 85% disent vouloir conserver ces nouvelles habitudes d’achat après la pandémie.

Selon cette enquête menée par l’institut Demoscope, sur mandat de l’OFAG, le critère de la production locale gagné en importance depuis le précédent sondage datant de 2019: 48% des consommateurs privilégient l’origine régionale du produit (48%) au prix (19%). Même constat avec la qualité bio: l’origine régionale (46%) l’emporte également (19%).

Dignes de confiance

Ainsi, 92% des personnes interrogées jugent l’agriculture suisse digne de confiance, 89% la considèrent comme proche des consommateurs, 86% la tiennent pour respectueuse de l’environnement et 84% l’estiment adaptée à notre époque.

78% des personnes interrogées déclarent que les produits suisses leur inspirent plus confiance que les produits étrangers. Les raisons? «Des standards de production plus sévères, des exigences plus élevées, de meilleurs produits», «des prescriptions, des contrôles et des lois plus stricts» et «la confiance dans les produits et les producteurs», résume l’étude.

Le produit national le plus souvent préféré à ses concurrents étrangers est l’œuf: 78% des personnes interrogées déclarent le choisir toujours ou presque toujours plutôt que d’autres. Cette préférence est moins marquée pour le lait et les produits laitiers frais (64%), les pommes de terre (61%), la viande (59%), le fromage (48%), les légumes (47%) et la charcuterie (46%).

Nouvelles habitudes d’achat

Si quatre cinquièmes des personnes interrogées font toujours leurs courses chez les détaillants qui vendent en magasin, 33% des sondés avouent avoir adopté de nouvelles habitudes d’achat depuis le début de la pandémie. Certaines considérations ont gagné en importance: acheter local (18%), employer des produits plus sains (10%), choisir des produits suisses (6%), modifier les habitudes dans la constitution de réserves (6%) et opter plus souvent pour le bio (4%).

Comme par le passé, quatre cinquièmes des personnes interrogées font leurs achats chez les détaillants qui vendent en magasin. Au second rang viennent, avec 16% des personnes interrogées, les achats faits directement chez le producteur, dans les magasins à la ferme, au marché ou sous d’autres formes de vente directe.

Si l’on en croit les résultats de l’enquête, 85% des personnes interrogées conserveront leurs nouvelles habitudes d’achat après la pandémie, conclut le communiqué de l’OFAG.