Agriculture: Les paysans d’Uniterre réclament des prix équitables

Elle dénonce le déséquilibre des marchés et exige un système alimentaire juste avec une rémunération décente des agriculteurs. «Face à̀ la disparition des fermes et aux conditions indécentes que la grande distribution impose aux paysans, une réponse forte doit être apportée», écrit-elle dans un communiqué.

Système pas démocratique

«Cette année, nous fêtons le 175e anniversaire de notre Constitution. Mais notre système agricole est loin d’être démocratique. Nous vivons dans un pays où près de 80% du marché alimentaire est dominé par deux acteurs seulement: Migros et Coop. Les grands détaillants profitent sans vergogne de leur pouvoir sur le marché et font grimper leurs marges bénéficiaires», dénonce Alberto Silva, secrétaire d’Uniterre en Suisse romande. «Or, nous constatons que, malgré des exigences toujours plus élevées vis-à-vis de la production, les prix payés à la production sont insuffisants.»