Suisse : Agroscope: enveloppe de 458 millions de francs pour les bâtiments

L’institut de recherche agronomique Agroscope fonctionnera avec trois centres principaux à Posieux, Changins (VD) et Reckenholz (ZH) ainsi qu’avec plusieurs stations décentralisées.

Une enveloppe de 175 millions de francs est réservée à des projets non spécifiés individuellement.

Le nouveau bâtiment d’Agroscope à Posieux (FR) recevra 153,2 millions de francs et le nouveau centre administratif bernois 130 millions. Après le Conseil des Etats, le National a approuvé jeudi sans opposition une enveloppe de 458,2 millions pour les bâtiments de la Confédération.

