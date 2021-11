Football : Agüero rassure après ses problèmes cardiaques

Le buteur argentin du Barça reste «positif», alors qu’une radio catalane a affirmé qu’il ne pourrait plus jamais jouer à haut niveau.

«Face aux rumeurs, je vous dis que je suis les indications des médecins du club, que je me plie aux examens et aux traitements, et on verra mon évolution d’ici 90 jours», a écrit le «Kun», 33 ans, sur son compte Twitter.