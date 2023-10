Agustin Galiana va quitter Ici tout commence

Nouveau départ dans «Ici tout commence». Plus de trois mois après que Mikaël Mittelstadt a quitté la série diffusée sur TF1, un autre acteur fera ses adieux au programme au début du mois de novembre 2023. Il s’agit d’Agustin Galiana qui jouait le personnage de Lisandro depuis trois ans. «Je suis un artiste curieux et hyperactif. J’aime faire beaucoup de choses. Une série diffusée quotidiennement, ça prend beaucoup de temps et ça m’a empêché de prendre part à d’autres projets. J’ai passé trois saisons de rêve dans la peau de Lisandro, à travailler comme un malade avec les copains. Mais c’est le moment pour moi de m’envoler et de partir sur de nouvelles choses», a déclaré l’acteur de 45 ans au magazine «Télé Star».