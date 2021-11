Etats-Unis – Ahmaud Arbery a été «attaqué» «parce qu’il était noir»

États-Unis : Ahmaud Arbery a été «attaqué» «parce qu’il était noir»

En février 2020, un jeune joggeur afro-américain était tué par trois Blancs qui l’auraient pris pour un cambrioleur à Brunswick (Géorgie). La procureure dénonce un «lynchage».

Les trois Américains blancs jugés pour le meurtre du joggeur Ahmaud Arbery l’ont «attaqué» «parce qu’il était noir» et doivent tous être déclarés coupables, a lancé, lundi, l’accusation dans un réquisitoire acéré. Au dernier jour de ce procès très suivi aux États-Unis, la procureure Linda Dunikoski a abordé pour la première fois frontalement la dimension raciale du drame, survenu le 23 février 2020 à Brunswick, une localité côtière du sud des États-Unis.

Ce jour-là, Gregory McMichael, 65 ans, son fils Travis, 35 ans, et leur voisin, William Bryan, 52 ans, ont pris «sur un coup de tête» la décision de pourchasser Ahmaud Arbery, 25 ans, «parce qu’il était noir et qu’il courait dans la rue», a-t-elle asséné. «Ils lui ont fait peur» en le poursuivant à bord de pick-up et avec des armes à feu. Lui n’a rien fait d’autre «que courir pour s’échapper pendant cinq minutes», avant d’être abattu, a-t-elle poursuivi. C’était une «attaque sur Ahmaud Arbery».