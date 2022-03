AVANTAGES ET INCONVENIENTS – Ai-je intérêt à passer à une hybride rechargeable?

Je dois faire sept kilomètres pour aller au travail. Je rentre chez moi à midi et je parcours ainsi 28 kilomètres au total. Je conduis actuellement un SUV à moteur diesel, mais je rêve depuis longtemps d’un SUV hybride rechargeable. Vaut-il la peine que je change de véhicule et de système de propulsion?

Les modèles hybrides rechargeables ou PHEV, auxquels vous vous intéressez peuvent être rechargés à la maison ou sur le lieu de travail et leur autonomie électrique d’environ 50 km convient parfaitement pour des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Pour les 28 kilomètres que vous parcourez tous les jours, il suffit même d’une nuit de recharge à domicile pour un tel véhicule. Vous pouvez ainsi profiter d’un tarif de nuit avantageux pour l’électricité. À moins que vous ayez votre propre installation solaire sur le toit: il peut alors être judicieux de faire le plein d’électricité pendant la pause de midi.

Si vous roulez sur de longues distances et vous n’avez pas le temps ou la possibilité de faire le plein d’électricité, l’hybride rechargeable offre le confort et la flexibilité du moteur à combustion. Mais ce confort a un prix, car un PHEV fonctionnant en mode «à combustion» perd certains de ses avantages: il traîne en effet avec lui sa batterie vide, mais toujours très lourde. Cette batterie peut certes continuer à absorber de l’énergie par récupération au freinage ou en descente, puis à la restituer, mais cela ne suffit que pour de courtes distances à parcourir en mode purement électrique ou uniquement pour assister le moteur à combustion lors de l’accélération.

Le mieux est de prendre rendez-vous chez votre garagiste de confiance: en tant que conseiller en mobilité compétent, il réalisera avec vous une analyse sérieuse de vos besoins et pourra vous expliquer plus en détail les avantages et les inconvénients des différentes technologies de propulsion. À cet effet, l’UPSA propose à ses membres des possibilités de formation et de perfectionnement très complètes, afin qu’ils restent à la pointe des technologies de propulsion et qu’ils puissent conseiller leurs clients de manière exhaustive.