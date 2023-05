Sortie d’autoroute: Ai-je le droit d’aller sur la bande d'arrêt d'urgence?

Au niveau de certaines sorties notoirement encombrées, des panneaux ou des feux alternatifs indiquent que vous pouvez utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour vous ranger dans le bouchon sur la voie de sortie – dans ce cas, c'est légal. En l’absence de signalisation, ce n'est certes pas autorisé en soi, mais c'est généralement toléré. Et pour cause: il serait plus dangereux de freiner ou de s'arrêter sur la voie normale pour s'engager plus loin dans la voie de sortie. Et la bande d'arrêt d'urgence est là pour les cas d'urgence. Et c'en est quasiment une, comme l'explique notamment la police cantonale de Saint-Gall.