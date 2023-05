Situation juridique: Ai-je le droit de déloger les militants du climat?

Lorsque les émotions sont à fleur de peau, c'est toujours délicat. Car, même si le blocage de route par les activistes pro-climat s’apparente subjectivement à une coercition dans les embouteillages, la situation n’est pas aussi évidente d’un point de vue objectif. Si vous voulez personnellement éviter de faire l’objet d’une plainte, vous devriez vous contenter d’appeler la police, qui se chargera de dégager la route. La question de savoir dans quelle mesure la liberté d’expression et de réunion est considérée comme une protestation ou si une entrave temporaire représente une contrainte est discutable et ne peut être tranchée qu'au cas par cas devant un tribunal.

Voici deux exemples: à Berne, un activiste climatique, qui avait bloqué une route pendant 45 minutes en 2021, a récemment été acquitté de l'accusation de contrainte portée contre lui par le ministère public; l'amende a été réduite à 220 francs pour infraction à la loi sur la circulation routière (plus prise en charge de la moitié des frais de justice). À Zurich, en revanche, la Cour suprême vient d'annuler une décision similaire du tribunal de district et a condamné une activiste à 1100 francs pour contrainte et entrave sur le Quaibrücke en 2020. Les décisions peuvent encore faire l'objet d'un recours. Comme vous pouvez le constater, la mise en balance est une matière juridiquement litigieuse et compliquée.

En tirant les activistes pour le climat sur le côté, vous risquez d'être poursuivi pour blessures corporelles. Vous êtes certes autorisé à vous défendre contre la contrainte, encore faut-il qu’il y ait contrainte et que la riposte soit proportionnée: vous ne pouvez pas «forcer la main» et vous devez opter pour la méthode la plus douce, qui consiste à appeler la police. En aucun cas, vous ne devez forcer le barrage en voiture! Et si la police est sur place, il appartient à elle seule d’agir. Si vous avez subi un préjudice et si vous pouvez en apporter la preuve (par exemple, si vous avez perdu un contrat), vous pourriez éventuellement poursuivre les militants en justice pour obtenir des dommages et intérêts.