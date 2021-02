Je souhaiterais savoir si j’ai le droit de franchir la ligne de sécurité pour dépasser un cycliste. En pratique, nombreux sont les automobilistes qui le font, et je me demande à chaque fois si c’est vraiment permis. Ou dois-je rester derrière le cycliste si la voie de circulation est trop étroite pour permettre une manœuvre de dépassement avec une distance suffisante sans franchir la ligne de sécurité?

La loi contient une réponse claire à votre question. Selon l’art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), les véhicules doivent toujours circuler à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. L’art. 73 al. 6 let. a de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) interdit même explicitement aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles. La réponse à votre question semble donc être claire, mais tient-elle compte de tous les aspects?

Outre la loi, il faut toujours aussi considérer la jurisprudence. Le Tribunal fédéral, contre la lettre de la loi, permet en effet de franchir la ligne de sécurité avec la prudence requise si des «raisons impératives» l’exigent. Une telle nécessité n’existe cependant que si l’automobiliste rencontre un obstacle entre la ligne de sécurité et le bord droit de la chaussée et qu’il ne peut être exigé de lui qu’il attende que la voie soit de nouveau libre. Cela est par exemple le cas lorsqu’un véhicule en panne encombre la route.

En effet, l’usager de la route qui dépasse un cycliste en franchissant la ligne de sécurité enfreint au moins les règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et risque, outre une amende salée, un retrait de son permis de conduire. Faire valoir que le cycliste lent aurait provoqué une situation de nécessité ne suscitera pas la sympathie du juge et ne permettra pas davantage d’obtenir gain de cause. Les lignes de sécurité sont généralement tracées sur des tronçons sur lesquels la visibilité est réduite et ne permet pas de reconnaître clairement la présence de véhicules circulant en sens inverse ou de véhicules débouchant sur la route par le côté. Souvent, un dépassement avec franchissement de la ligne de sécurité met gravement en danger les autres usagers de la route, et pourra même, selon les circonstances, être qualifié de violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Un tel comportement est sanctionné par une peine pécuniaire calculée sur la base de jours-amende en fonction du revenu, ce qui revient nettement plus cher qu’une amende.