MEILLEUR SON D’ÉCHAPPEMENT - Ai-je le droit de modifier le bruit de ma voiture à l’aide d’un générateur de son?

Le bruit de mon moteur quatre cylindres me déçoit, je n’éprouve pas beaucoup de plaisir au volant. J’ai trouvé sur internet des générateurs de son, qui promettent d’installer sur toutes les voitures le bruit d’un V6 ou d’un V8 via un téléphone portable. J’ai lu quelque part que ces générateurs de son n’étaient pas interdits en Suisse. Je ne cherche pas spécialement à augmenter le volume sonore, mais à obtenir un joli bruit de moteur, comme le ronronnement grave d’un V8. Que dit précisément la loi?

Merci pour cette question très intéressante et tout à fait d’actualité. Tandis que certaines personnes perçoivent comme vous le bruit d’un moteur huit cylindres comme un «son», d’autres estiment qu’il s’agit de nuisances sonores. Les émissions sonores des voitures suscitent actuellement un vif débat dans le monde politique. Le Conseil national a adopté en mars une motion de la Commission des transports, qui demande au Conseil fédéral de prendre des mesures à l’encontre des conducteurs «m’as-tu-vu». Des sanctions particulièrement élevées sont demandées en cas d’infraction contre les dispositions légales en matière de bruit. Vous veillerez d’ailleurs à bien respecter ces dispositions, et maintenant penchons-nous sur votre question.

En Suisse, le règlement 540/2014 de l’UE s’applique. Il vise à harmoniser les valeurs limites des émissions sonores des véhicules à moteur. La hauteur de ces valeurs varie en fonction du rapport entre la puissance et le poids d’un véhicule. Pour des voitures puissantes, elle est de 75 décibels, et sera progressivement plafonnée à 72 décibels d’ici à 2026.

Les valeurs limites du règlement ne s’appliquent toutefois qu’aux types de véhicules qui ont été homologués à partir du 1 er juillet 2016. Concrètement, cela signifie que des voitures neuves avec des émissions sonores supérieures à la valeur limite peuvent toujours être livrées dès lors qu’elles ont été homologuées avant l’application de ce règlement. Dans ces véhicules, les constructeurs ont toujours le droit d’installer les générateurs de son que vous mentionnez. Cependant, pour les types de véhicules plus récents, il est également possible d’installer un générateur de son, à condition que la valeur limite du règlement de l’UE soit respectée. Par conséquent, il n’y a pas en Suisse d’interdiction générale concernant les générateurs de son.

Votre véhicule est déjà en circulation, aussi l’article 53, alinéa 4 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est-il déterminant. Il précise que toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants est interdite, même si la limite fixée autorisée n’est pas dépassée. Ce qui semble simple en théorie ne va pas toujours de soi dans la pratique. Une intervention est-elle destinée à «augmenter le niveau sonore»? C’est une question d’interprétation. Ainsi, des sons aigus ou graves émettant le même nombre de décibels peuvent être perçus comme plus ou moins «bruyants».

Après avoir installé le dispositif de son, votre véhicule ne devra pas faire plus de bruit qu’avant, pour vous éviter toute mauvaise surprise lors du prochain contrôle. Si le volume sonore peut être réglé via un smartphone, l’augmentation de la source du bruit est tout à fait probable et le montage d’un tel dispositif risque de ne pas être admis par l’Office de la circulation routière. Comme chaque cas est particulier et dépend de chaque véhicule, je vous conseille de poser votre question par téléphone auprès de l’office de la circulation routière compétent. Ce service est responsable des autorisations et pourra vous donner les renseignements dont vous avez besoin.