Londres : Ai Weiwei manifeste pour la libération d’Assange

L’artiste et dissident chinois a participé ce lundi à une manifestation silencieuse devant le tribunal londonien de l’Old Bailey en soutien au fondateur de Wikileaks qui fait l’objet d’une procédure d’extradition vers les États-Unis.

L’artiste et dissident chinois Ai Weiwei a protesté lundi en silence pour demander la libération du fondateur de Wikileaks Julian Assange, devant le tribunal londonien de l’Old Bailey où s’achève cette semaine l’examen de sa demande d’extradition.

Ai Weiwei s’est dressé silencieusement, la main sur la bouche, dévoilant un tee-shirt rose sur lequel on pouvait le voir faire des doigts d’honneur avec l’Australien de 49 ans, au-dessus du message «Libérez Assange».

Julian Assange est réclamé par la justice américaine qui veut le juger notamment pour espionnage. Il risque 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.