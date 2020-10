«Le bien-être de l’enfant, ce n’est pas ça!», s’émeut Isabelle. Le 30 septembre, son fils de 11 ans a été hospitalisé sur décison du Tribunal de protection de l’adulte et l’enfant (TPAE). Elle ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure, mais la manière: le garçon a été plaqué au sol et menotté par la police, devant sa sœur de 16 ans.

Ce jour-là, deux employés du Service de protection des mineurs (SPMI) se sont rendus au domicile d’Isabelle -absente à ce moment-là- sans l’avoir avertie. Quatre policiers les accompagnaient, et trois agents municipaux ont été appelés quand la situation s’est envenimée. L’enfant, qui souffre de graves troubles comportementaux, ne voulait pas être touché, explique Isabelle, revenue chez elle en catastrophe. Il a craqué à l’arrivée des agents, hurlant, insultant et jetant des objets. C’est là qu’il a été maîtrisé par la force. «Il a crié j’ai mal, il avait un genou dans le dos. C’était important qu’il soit hospitalisé mais pas de cette façon violente et traumatisante dans sa maison.»

Depuis un mois, le garçon fuguait de chez son père, qui a sa garde, et filait chez sa mère. La situation familiale est complexe. Le SPMI a agi dans ce cadre. «Si j’avais été informée et avertie, j’aurais pu collaborer et préparer mon fils, juge Isabelle. Là, il s’est senti agressé. Je n’ai rien contre les policiers, qui ont des ordres. Mais j’en veux au SPMI et au TPAE. Le problème dépasse mon fils. Ce n’est pas le premier enfant que ces instances viennent chercher façon Gestapo. Ces abus doivent cesser!»