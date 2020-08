Tribunal fédéral

A 74 ans, elle est définitivement condamnée pour avoir aidé un réfugié

La militante des droits de l’homme bâloise Anni Lanz devra bel et bien payer une amende de 800 francs pour avoir tenté de ramener en Suisse un requérant renvoyé en Italie. Son recours est rejeté.

Non, Anni Lanz ne pouvait se prévaloir d’un état de nécessité ou d’un intérêt légitime en ramenant, le 24 février 2018, le requérant afghan depuis Domodossola (I) en Suisse. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la militante des droits de l’homme septuagénaire qui, arrêtée à la douane de Gondo (VS), s’opposait à la condamnation dont elle avait écopé: 800 francs d’amende ainsi qu’aux frais de la cause, soit 1400 francs.