Darfour : Aide alimentaire de l’ONU pillée par un groupe armé

Près de 2000 tonnes de marchandises du Programme alimentaire ont été volées dans la région de l’ouest du Soudan ravagée par la violence.

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres avait déjà condamné des «pillages et des violences» près d’une ancienne base logistique des Nations Unies à Al-Facher remise aux autorités locales au début du mois.

Guerre interminable

Le Darfour, vaste région régulièrement secouée par des heurts, notamment provoqués par des disputes territoriales ou les difficultés d’accès à l’eau, a connu une longue guerre qui a fait depuis 2003 au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l’ONU.

Pour ces exactions, la Cour pénale internationale (CPI) exige de juger le dictateur chassé en 2019, Omar el-Béchir, pour «génocide» et crimes contre l’humanité.

Les miliciens arabes Janjawid, envoyés par le pouvoir de Béchir contre les différents groupes ethniques du Darfour, sont également accusés de «nettoyage ethnique» et de viols.

Depuis, des milliers d’entre eux ont été intégrés aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohammed Hamdane Daglo, désormais numéro deux de la plus haute autorité de la transition au Soudan.

Mais malgré cela, alors que militaires et civils de la mission de paix conjointe de l’ONU et de l’Union africaine (Minuad) se retiraient après 13 ans de mission, des affrontements tribaux et des attaques de milices ont de nouveau fait des centaines de morts en 2021, essentiellement au Darfour-Ouest.