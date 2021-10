Covid-19 – Aide aux cas de rigueur: Genève jugé efficace

Quelque 388 millions de francs, dont plus de la moitié concernait la gastronomie et l’hébergement, ont été versés.

L’aide aux cas de rigueur a été rondement menée à Genève. C’est l’avis de la Cour des comptes, qui a publié vendredi un rapport intermédiaire sur la distribution de ces soutiens financiers instaurés durant la crise sanitaire, et qui arrivent à leur terme. Dans son analyse, elle relève que l’organisation mise en place par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI), chargée de délivrer ces aides, «a permis d’assurer un versement rapide, tout en limitant le risque d’erreurs et d’abus». Et d’ajouter que «cette nouvelle tâche a constitué un véritable défi pour la DG DERI, dont la mission première est fort éloignée de l’octroi de soutiens financiers».