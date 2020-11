Coronavirus en Suisse : Aide aux entreprises: divergences entre les deux Chambres

La commission de l’économie du Conseil des Etats soutient les modifications de la loi Covid-19 proposées par le Conseil fédéral. Elle ne suit pas son homologue du National, qui a proposé plusieurs changements.

Celle du National souhaite le faire baisser à 50'000 francs. Celle des Etats suit le gouvernement pour fixer la limite à 100'000 francs. Elle précise toutefois, à titre de compromis, qu’il doit être possible de faire valoir un chiffre d’affaires inférieur dans des cas dûment motivés, indiquent vendredi les services du Parlement.

La commission du National souhaite aussi que la part de coûts fixes non couverte soit prise en considération. Une solution que rejette son homologue, qui la juge «très compliquée à mettre en oeuvre».

Divergences sur l’aide au sport

Pas d’unanimité non plus sur le soutien aux clubs sportifs. Pour la commission du National, il faut réduire le revenu moyen des employés participant directement aux matchs, et pas chaque salaire individuel. Cela permettrait d’éviter que des clubs ne doivent renoncer aux contributions parce que certains joueurs refusent d’accepter une réduction de leur salaire.