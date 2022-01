Votations 13 février: tout sur le train de mesures en faveur des médias

Sur quoi on vote

Le paquet de mesures d’aide aux médias porte sur une durée de 7 ans, et propose d’ajouter 151 millions de francs par an aux aides déjà existantes, soit 136 millions par an.

Ce qui changerait

La part de la redevance radio-tv destinée aux radios et télévisions privées passerait de 4-6% à 6-8% du total prélevé par Serafe. Elles se répartiraient donc 109 millions de francs par an au lieu de 81 actuellement, soit une hausse de 28 millions . Le reste continuerait de financer la SSR.

Soutien aux écoles de journalisme , à l’ agence de presse nationale Keystone-ATS, au Conseil suisse de la presse et à des projets informatiques globaux. Cette mesure financée par la redevance radio-tv existe déjà, mais passerait de 5 millions de francs à 28 millions, soit 23 millions de plus.

Prise en charge par la Confédération d’une partie du coût de distribution de la presse par la Poste . Ce système existe déjà, mais «seulement» à hauteur de 50 millions de francs; ce montant passerait à 120 millions, soit 70 millions de plus. Cette aide vise spécifiquement la distribution tôt le matin et le dimanche.

Qui est pour cette aide aux médias, et pourquoi?

Pour eux, des médias forts sont indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et à la cohésion sociale. Ils estiment que la chute vertigineuse des recettes de publicité, qui s’est reportée sur les plateformes internationales comme Google ou Facebook, met à mal leur existence et la qualité de leur travail, notamment pour certaines régions de moins en moins couvertes. Le comité «La liberté d’opinion» cite l’exemple d’Appenzell Rhodes-Extérieures, qui ne dispose plus d’aucune rédaction locale, et rappelle que 70 journaux ont disparu depuis 2003.