France : Aide aux migrants: les «sept de Briançon» relaxés par la justice

Les sept militants, dont deux Suisses, avaient été condamnés pour avoir facilité l’entrée de migrants en France en 2018.

Sept militants condamnés en 2018 à des peines allant jusqu’à douze mois de prison avec sursis pour avoir facilité l’entrée en France de migrants lors d’une manifestation ont été relaxés jeudi en appel par la justice. La cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision du tribunal correctionnel de Gap dans les Hautes-Alpes, qui avait condamné en novembre 2018 deux Français, une Italienne, un Suisse et un Belgo-Suisse à six mois de prison avec sursis. Deux autres militants poursuivis pour les mêmes faits, des Français déjà condamnés par le passé et qui avaient été condamnés à douze mois de prison – dont quatre ferme – en première instance, ont également été relaxés. Seul l’un d’eux, qui comparaissait également pour rébellion, a par ailleurs été condamné à quatre mois de prison avec sursis.