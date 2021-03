Chaque fois que je lis un scénario où je dois retirer ma chemise, je me dis qu’il est temps de retourner à la gym (rire). Alors régime, musculation, course et tout le tralala. Nous avons tourné à Prague et le pire pour moi était de ne pas pouvoir sortir au resto parce que je devais surveiller ma ligne. En fait, les restrictions liées au Covid-19 m’ont aidé à rester mince.