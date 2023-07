Aide à la Syrie: La Russie oppose son veto à l’ONU

Nourriture, eau ou médicaments

L’ONU, les humanitaires et une majorité de membres du Conseil réclamant une extension d’au moins un an pour permettre une meilleure organisation de l’aide, ainsi que la Suisse et le Brésil, en charge de ce dossier, avaient au départ soumis un projet de texte proposant douze mois. Mais la Russie avait mis sur la table un projet de texte concurrent n’acceptant que six mois, comme c’était le cas actuellement.