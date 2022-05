Suisse : Aider aussi ceux qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté

Selon Caritas, le seuil actuel de 3900 francs pour un ménage de 4 personnes est trop bas. S’il était relevé de 500 francs, le nombre de familles pauvres doublerait. L’organisation d’entraide réclame des mesures.

De nombreuses personnes ont eu des difficultés financières à cause du coronavirus ces deux dernières années et font désormais leurs achats dans les Épiceries Caritas.

En Suisse, plus de 722’000 personnes, soit 10% de la population, vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce seuil est actuellement fixé à 3963 francs par mois pour une famille de 4 personnes (2279 pour une personne seule). Ce montant doit pouvoir couvrir toutes les dépenses de la vie quotidienne, y compris le loyer, selon les critères de l’Office fédéral de la statistique. Hic: ceux qui gagnent ne serait-ce que 50 francs de plus que cette somme, ne sont pas considérés comme pauvres et n’ont pas droit à l’aide sociale, relève Caritas Suisse mardi. L’organisation d’entraide, qui a rappelé en décembre que la pandémie de Covid a encore aggravé la pauvreté en Suisse, monte donc au front pour aider cette classe de population souvent en difficulté.