«Nous allons installer une cinquantaine de boîtes de collecte dans diverses sociétés et collectivités publiques, dont la liste se trouve sur notre site web », détaille-t-il. Une trentaine de lieux se sont prêtés au jeu, d’une pâtisserie et d’un garage genevois à une société d’étudiants de Saint-Maurice, en Valais, en passant par un magasin de déstockage de Payerne, dans le canton de Vaud et le quartier d’innovation BlueFACTORY, à Fribourg..

Partenaire de NoOPS et Réalise, l’entreprise Recommerce en vend 60’000 par an. «Ils sont 100% fonctionnels et réinitialisés, sans trace de l’utilisateur précédent, et coûtent de 20% à 50% moins cher que le modèle neuf», précise Jérôme Grandgirard, directeur. Les appareils que le client suisse délaisse partent à l’étranger.