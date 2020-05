Tennis

«Aider les institutions plutôt que les mal classés»

Le joueur autrichien Dominic Thiem a créé une mini-polémique dimanche, lors d'une interview où les joueurs en difficulté n'ont droit à aucune compassion.

Plusieurs personnalités majeures du circuit ATP et WTA ont offert leur aide aux joueurs classés entre la 250e et la 700e place mondiale. L'initiative vient notamment de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Serena Williams ou du coach Patrick Mouratoglou, avec pour but de donner 10'000 dollars aux moins bien lotis. Les meilleurs joueurs de la planète devraient ainsi contribuer pour 30'000 dollars.