Genève - Aider les jeunes qui ont décroché après l’école

Eviter le recours à l’aide sociale dès le début de l’âge adulte. C’est le but du projet pilote du Département genevois de la cohésion sociale , via un dispositif d’allocation de préformation (APF) pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans en décrochage scolaire. Il s’agit de soutenir financièrement ceux qui, sur une base volontaire, souhaitent s’engager dans une formation professionnelle par divers biais (stage en entreprise, remise à niveau scolaire, stage découverte, semestre de motivation). Sorte de bourse d’études, l’APF prévoit une aide forfaitaire de 1000 francs m ensuels , pendant six mois, renouvelable deux fois. Ce soutien est complété par la prise en charge de l’assurance-maladie et une participation au loyer.