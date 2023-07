Aider l'Ukraine est la «meilleure chose» pour l’économie mondiale 

Redoubler d’efforts pour soutenir l’ Ukraine face à l’invasion russe est «la meilleure chose» à faire pour aider l’économie mondiale, en plus d’accompagner les pays en développement, a estimé dimanche Janet Yellen. La secrétaire américaine au Trésor participe à Gandhinagar, dans l’ouest de l’Inde, à une réunion des grands argentiers des pays du G7 dimanche avant d’assister à une réunion du G20 Finances dans cette même ville lundi et mardi.

Greniers à blé

L’invasion de l’Ukraine par la Russie – deux importants «greniers» à blé de la planète – a provoqué depuis l’an dernier une onde de choc sur l’économie mondiale en faisant gonfler les prix alimentaires et énergétiques. Un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes transitant par la mer Noire expire lundi, et Moscou refuse pour l’instant de le renouveler.

Pas au détriment du Sud

Elle a aussi cité des progrès de restructuration de la dette de pays comme la Zambie, et a dit compter sur une prochaine finalisation de dossiers similaires pour le Ghana et le Sri Lanka. La guerre «illégale» déclenchée par la Russie en Ukraine est aussi une cause de la récente aggravation du surendettement de pays en développement, a-t-elle taclé au passage.