coronavirus à Genève - Aides aux cas de rigueur: on pourra contester les refus

Le gouvernement genevois a légèrement adapté son dispositif d’aide aux cas de rigueur, destiné à indemniser les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 40% ou plus ou ayant dû fermer durant au moins quarante jours. D’une part, les refus pourront dorénavant être contestés et faire l’objet d’un recours. D’autre part, la période durant laquelle les pertes sont susceptibles d’être compensées est étendue à 18 mois (du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021) pour toutes les sociétés. En revanche, l’indemnité maximale reste inchangée: elle ne peut dépasser un million de francs et 20% du chiffre d’affaires.