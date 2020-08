Etats-Unis Aides Covid-19: il usurpe l’identité de 90 célébrités

Un «serial entrepreneur» a pu soutirer des millions de dollars aux autorités américaines, après avoir déclaré plusieurs stars comme étant ses salariés.

Un New-Yorkais a été interpellé mardi pour avoir utilisé l'identité de 90 stars pour s'inventer des salariés et récupérer 3 millions de dollars d'aide aux petites entreprises, avec lesquels il s'est acheté, entre autres, une Mercedes et une Rolex.

Pour augmenter ses effectifs, et toucher plus de sous versés par le gouvernement américain dans le cadre du plan de soutien à l'économie pendant la pandémie, il a utilisé l'identité de 90 acteurs, sportifs et personnalités publiques: un présentateur de la célèbre émission de télévision Good Morning America, un ancien joueur de la National Football League, ou encore un entraîneur, aujourd'hui décédé, de l'équipe de football de Penn State University --université dont l'accusé est par ailleurs diplômé.