Bicentenaire de la mort de l’empereur : «Aigle et ogre, Napoléon incarnait la liberté autant que de la répression»

Emmanuel Macron a prononcé un discours et déposé une gerbe au pied du tombeau de l’empereur français mercredi, deux siècles après son décès sur l’île de de Sainte-Hélène.

Un «bâtisseur, un stratège et un législateur» mais aussi des «fautes», comme le rétablissement de l’esclavage: Napoléon Bonaparte «est une part de nous», a affirmé Emmanuel Macron en dressant mercredi un portrait «en clair-obscur» de l’Empereur, figure incontournable de l’Histoire de France, mort il y a 200 ans.

«La tentation du procès anachronique»

Le 5 mai 1821, l’Empereur rend son dernier soupir à l’âge de 51 ans loin des siens et de son pays sur «les rochers sinistres» de Sainte-Hélène, île perdue de l’Atlantique sud où les Britanniques l’ont envoyé en exil après sa dernière défaite, à Waterloo.

Deux cents ans plus tard, Emmanuel Macron a déposé une gerbe au pied de son tombeau, sous la majestueuse coupole des Invalides, à 17h49, l’heure exacte de son décès.

Quelques minutes plus tôt, le chef de l’Etat a prononcé un discours à l’Institut de France pour «regarder notre Histoire en face».

Pour l’Elysée, cette position doit être adoptée sur toutes les questions mémorielles, notamment sur l’action de la France en Algérie et au Rwanda, les deux dossiers délicats dont s’est saisi Emmanuel Macron.

S’exprimant à l’Institut avant Emmanuel Macron, l’historien Jean Tulard, spécialiste de l’Empereur corse, a détaillé comment, depuis 200 ans, les récits sur Napoléon balancent «entre deux légendes: la légende dorée et la légende noire».

Ses défenseurs célèbrent le stratège militaire et l’initiateur de «l’Etat moderne», tandis que ses pourfendeurs relèvent les centaines de milliers de morts de ses campagnes militaires et sa décision de rétablir l’esclavage.

«Aigle et ogre, Alexandre et Néron, incarnation de la liberté autant que de la répression policière, il pouvait en effet être à la fois ‹l›âme du monde’ décrite par Hegel à Iéna et le démon de l'Europe», a résumé Emmanuel Macron.