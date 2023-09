Aigle: Une trentaine de riverains s’opposent au futur gymnase

À chaque étape, son lot d’embûches. Cette fois, c’est à la suite de la mise à l’enquête de la construction du futur gymnase du Chablais qu’une trentaine de riverains ont manifesté leur opposition, explique «24 heures». L’établissement étant destiné à accueillir plus de 1000 élèves de l’Est vaudois ainsi que du Pays-d’Enhaut, ils déplorent une perte de valeur de leurs biens, ainsi que des nuisances sonores et olfactives. Ils dénoncent aussi des vues sur leurs jardins, une trop grande proximité entre le gymnase et leurs villas, ou encore une augmentation du trafic, en lien avec les livraisons et l’utilisation des installations, notamment sportives, le soir et les week-ends.