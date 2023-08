La canicule freine la centrale nucléaire du Bugey

En raison de la canicule, la centrale nucléaire du Bugey envisage de réduire sa production dès samedi. Cette décision vise à protéger la faune et la flore du Rhône, dont la température devrait monter en raison des conditions météorologiques. Or, l’installation pompe l’eau du fleuve à des fins de refroidissement, puis la rejette plus chaude dans le milieu naturel, explique «Le Dauphiné libéré». Cette pratique est encadrée par des seuils d’échauffement et de débit du cours d’eau, afin de préserver le milieu naturel. A la mi-juillet, la centrale avait déjà arrêté temporairement son réacteur 3 pour ces mêmes motifs.