Ain (F): Un incendie à la centrale nucléaire du Bugey interroge

Un incident survenu le 30 juillet, à la centrale nucléaire du Bugey (située à 70 km à vol d’oiseau de Genève) inquiète l’association «Sortir du nucléaire». Ce jour-là, EDF avait annoncé qu’un feu avait pris au niveau d’une pompe de circuit secondaire, hors de la zone nucléaire. L’opérateur précisait que le sinistre avait été rapidement maîtrisé et n’avait pas eu de conséquences. L’association juge pour sa part que les faits ont été minimisés, et a fait part de ses constats à la « Tribune de Genève ».

Elle affirme que de l’huile s’est enflammée au contact d’une des deux pompes évacuant la chaleur des générateurs de vapeur d’eau, c’est-à-dire de l’installation servant à refroidir le circuit primaire du réacteur. Selon elle, l’incendie s’est déclaré à 15h30 et n’a été éteint qu’à 20h, des secours extérieurs ayant étant alertés et un plan d’urgence interne ayant été déclenché. Les militants antinucléaires en concluent, ont-ils confié au média genevois, qu’EDF «est loin de tout maîtriser et que la gestion du site laisse à désirer».