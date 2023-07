Plan-les-Ouates (GE): Aîné retranché, police mobilisée: plus de peur que de mal

Lecteur reporter/20min

«Je suis allé fumer une cigarette sur ma terrasse; et là, en face de chez moi, j’ai vu des policiers équipés de mitraillettes et de jumelles, raconte un habitant du hameau de Saconnex-d’Arve, à Plan-les-Ouates (GE). Ils observaient tous un petit immeuble voisin.» Des agents armés se sont positionnés derrière un muret ou encore dans de hautes herbes. «Au bout d’un long moment, j’ai vu des policiers sortir de l’immeuble en tenant par le bras un monsieur âgé. Ils l’ont placé sur un brancard, et l’ambulance est partie.»