Le Lignon (GE) – Aînés d’un immeuble social assommés par des hausses de loyer

Droit d’opposition dénié

Christian Dandrès, avocat de l’Asloca, n’en revient pas. Alors qu’il a fait opposition au nom d’une quarantaine de locataires et demandé les justificatifs de l’augmentation de loyer, l’OCLPF a dénié tout droit aux locataires et refusé de produire les pièces. Dans une missive datée de juillet, l’Office a expliqué notamment que «le contrat de bail type pour les immeubles HBM précise que les décisions de fixation des loyers ne peuvent faire l’objet d’aucun recours». Il ajoute que «la décision querellée a été notifiée à la Fondation Block» et donc que «les locataires n’en sont pas destinataires». De fait, comme les habitants ne sont pas considérés comme «parties prenantes à la procédure» entre l’Office et la Fondation, il n’y a pas lieu, selon l’OCLPF de leur octroyer le droit de consulter les documents sur lesquels est basée la fixation des loyers. «C’est une violation de l’État de droit», s’est insurgé jeudi Christian Dandrès, qui dénonce le fait que ces aînés sont ainsi moins bien lotis que des locataires de propriétaires privés. L’avocat a fait recours.