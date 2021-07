France : «Air Cocaïne»: les deux pilotes acquittés en appel

Jeudi, une Cour d’assises française a acquitté les deux hommes qui avaient été condamnés en première instance à six ans de prison dans l’affaire dite d’«Air Cocaïne».

Pascal Fauret (à droite) et Bruno Odos devant la Cour d’Aix-en-Provence, en France.

Les pilotes Pascal Fauret et Bruno Odos, condamnés à 6 ans de prison en première instance dans l’affaire dite «Air Cocaïne», ont été acquittés jeudi par la Cour d’assises spéciale d’appel d’Aix-en-Provence.

Pour les autres accusés de ce procès, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance: les gérants de la compagnie d’aviation Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alcaud ont écopé de 6 ans de prison et Ali Bouchareb, commanditaire du trafic de drogue selon l’accusation, a été condamné à 18 ans de réclusion. Le chauffeur de ce dernier, Michel Ristic, a été acquitté, comme en première instance.

Ils clament leur innocence

Fauret et Odos ont toujours clamé leur innocence, depuis leur arrestation, et leur avocat Me Vey a martelé dans sa longue plaidoirie mercredi que les deux hommes ne savaient pas qu’il y avait 700 kilos de cocaïne dans les 26 valises chargées dans le Falcon 50 qui s’apprêtait de décoller de Punta Cana en République dominicaine, en mars 2013.