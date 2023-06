Fin du plus important exercice aérien de l'histoire de l'OTAN

L’OTAN a achevé vendredi son plus important exercice de manœuvres aériennes en Europe centrale et orientale. «Nous voulions montrer que ces 25 nations différentes pouvaient opérer ensemble dès le premier jour, et nous y sommes parvenus», s’est félicité le chef de l’armée de l’air allemande, Ingo Gerhartz. Cet exercice, coordonné par l’Allemagne et baptisé «Air Defender 23», a réuni quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’OTAN, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l’adhésion à l’Alliance.