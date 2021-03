Si vous montez à bord du bus des transports publics bâlois (BVB) portant le numéro de véhicule 7026, vous serez à l’abri des virus et autres bactéries. Un système de désinfection a été installé dans la zone du plafond du bus. Il utilise l’effet désinfectant du peroxyde d’hydrogène. Outre les virus, le système de désinfection combat également les bactéries et les champignons. Selon la société de transport, l’ingrédient actif est inoffensif pour les humains et les animaux. Le système, développé par le fabricant français Greenreso, est déjà utilisé dans un tramway de Rouen (F).