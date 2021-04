Economie : Air France-KLM: augmentation de capital de près d’un milliard d’euros

La compagnie Air France-KLM a annoncé le lancement d’une recapitalisation d’une valeur de 988 milliards d’euros.

Air France-KLM a annoncé le lancement d’une augmentation de capital d’environ 988 millions d’euros (1,087 milliard de francs), prévue dans le cadre du plan d’aide accordé par l’État français, et le renforcement de son alliance avec China Eastern, qui participera à l’opération. Cette recapitalisation prévoit l’émission de 186 millions d’actions nouvelles comprises entre 4,84 et 5.31 euros afin de «conforter» les liquidités d’Air France, et de «financer ses besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19» a indiqué le groupe franco-néerlandais dans un communiqué lundi soir.