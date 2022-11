Crash du Rio-Paris : Air France n’est «pas coupable», affirme son représentant

«Pas coupable». Le représentant d’Air France a maintenu jeudi devant le Tribunal correctionnel de Paris que la compagnie n’avait pas commis de faute ayant conduit au crash du vol Rio-Paris en 2009, tout en refusant de charger les pilotes et son coprévenu Airbus. Après les trois magistrats du tribunal mercredi, Pascal Weil, ancien chef pilote et instructeur, fait face jeudi aux questions des parties, à commencer par celles des parties civiles.

«Est-ce qu’Air France assume une part de responsabilité dans la survenance de ce drame?» Me Alain Jakubowicz, avocat de l’association Entraide et Solidarité AF447, reformule, insiste. «En regardant la chronologie des choses (…) nous avons fait ce que nous pensions devoir faire à l’époque», répond Pascal Weil qui, dans son costume sombre, s’exprime avec les mains et force détails. «Nous plaidons que nous ne sommes pas coupables, le tribunal évidemment jugera, ajoute Pascal Weil. Nous récusons très fermement toute faute, notre position a été constante.»