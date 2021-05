Avion détourné : Air France suspend le survol de l’espace aérien du Bélarus

La compagnie aérienne a annoncé mardi prendre des mesures après le détournement d’un avion de Ryanair ce week-end.

La compagnie française a décidé de ne plus survoler l’espace aérien bélarusse.

«Air France a pris connaissance des conclusions du Conseil européen et suspend en conséquence jusqu’à nouvel ordre le survol de l’espace aérien (bélarusse) par ses appareils. Les appareils déjà en route verront leur plan de vol modifié», a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué dans la nuit de lundi à mardi.

«Air France suit en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils et applique strictement la réglementation», a-t-elle précisé.

L’UE ferme son espace aérien au Bélarus

L’UE a aussi annoncé la fermeture de l’espace aérien de l’UE au Bélarus. Londres et Kiev avaient déjà mis sur liste noire l’espace aérien de cette ex-république soviétique et plusieurs compagnies aériennes avaient déjà annoncé leur décision d’éviter son survol dont Lufthansa, SAS et AirBaltic.