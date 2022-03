Suisse : Air-Glaciers appelle à la prudence lors des sorties en montagne

Au vu des conditions neigeuses actuelles et avec l’arrivée du printemps, Air-Glaciers a rappelé une série de règles à suivre avant de sortir en montagne pour éviter tout accident.

Ce dimanche, un alpiniste a dû être sorti d’une crevasse. Christophe Aubonnet

Avec l’arrivée du printemps, les équipes d’intervention d’Air-Glaciers «rappellent à tous d’être particulièrement prudents lors de leurs sorties en montagne» car les conditions actuelles sont délicates. Les causes en sont «le faible enneigement actuel de la crête principale des Alpes ainsi que les forts vents», précise Air-Glaciers dans un communiqué de presse paru ce mardi.

De plus, «les glaciers sont ouverts et particulièrement piégeurs avec des ponts de neige très fins et friables qui peuvent facilement céder sous le poids d’un alpiniste et se fragilisent rapidement suite aux passages répétés des usagers», poursuit la compagnie d’aviation.

C’est la mésaventure qui est arrivée ce dimanche à trois alpinistes qui se sont retrouvés en difficultés sur le sur le glacier du Breney (versant ouest du Pigne d’Arolla, Valais), à plus de 3500 m d’altitude. l’alpiniste du milieu de cordée a été surpris en traversant un pont de neige qui a cédé sur son passage. Il est alors tombé dans une crevasse «de plus de 40 m de profond et 300 m de long et s’est retrouvé suspendu dans le vide à plus de 8 m sous la surface», explique Air-Glaciers. Dépêchées sur place, des équipes de sauvetage sont parvenues à le remonter à la surface. Avoir été encordés aux autres lui a sauvé la vie.

Pour éviter ce genre d’accidents, Air-Glaciers «recommande à tout pratiquant de bien préparer sa course de montagne, de s’équiper en conséquence et de bien connaître ses capacités à déceler et faire face aux dangers de la montagne pour ne pas prendre de risque inutile». Faire appel à un guide de montagne est une autre manière d’assurer une sécurité et un encadrement optimal, conclut le communiqué de presse.