Valais : Air Zermatt innove en matière d’extinction de feu par hélicoptère

En appuyant sur un bouton le pilote peut ouvrir le fond de la cuve. L’eau d’extinction est ainsi concentrée sur le foyer. Pour obtenir un effet d’extinction maximal lors de la lutte contre le feu, l’eau doit être non seulement concentrée, mais aussi larguée le plus près possible du feu et cela dans le plus court laps de temps possible. Pour remplir le conteneur, 25 secondes sont nécessaires avec une lance à incendie. Par ailleurs, le nouveau système est plus sûr puisqu’il n’y a pas de risque que le seau souple ne fasse un effet parachute et vienne se prendre dans le rotor de queue, ce qui est arrivé à un Super Puma de l’armée lors de l’extinction d’un grand incendie de forêt à Viège en 2011.